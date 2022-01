Coppa Italia, la Fiorentina ne fa cinque al Napoli: viola ai quarti

Dopo 120 combattuti, la Fiorentina espugna il 'Maradona' di Napoli e si qualifica ai quarti di Coppa Italia. La squadra di Italiano si porta in vantaggio con Vlahovic al 41', ma pochi minuti dopo Mertens pareggia. Nel secondo tempo i viola si riportano in vantaggio con Biraghi al 57', ma i partenopei riescono a ripareggiare il match al 96'. Nei tempi supplementari, con la Fiorentina in 10 uomni e il Napoli in 9, i toscani dilagano e realizzano altre tre reti: a segno Venuti, Piatek e Maleh.