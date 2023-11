Coppa Italia, Lapadula al 120' gela l'Udinese: il Cagliari si regala il Milan

Gianluca Lapadula al 119esimo minuto di gioco: è l'ex rossonero l'uomo partita di Udinese-Cagliari, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Nei tempi regolamentari gol di Guessand e Viola, e quando tutto sembrava apparecchiato per i calci di rigore ci ha pensato Lapadula a far gioire il Cagliari, che agli ottavi sfiderà proprio il Milan.