Coppa Italia, lunedì il primo turno: in campo anche club di Serie A. Le designazioni arbitrali
PORDENONE – SPEZIA 13/08 h. 17.45 a Lignano
GHERSINI
DELLA CROCE – SACCENTI
IV: FONTANI
VAR: AURELIANO
AVAR: BINDONI
GENOA – PERUGIA 13/08 h. 18.00
RAPUANO
BRESMES – CECCON
IV: FIERO
VAR: BANTI
AVAR: RASPOLLINI
UDINESE – ASCOLI 13/08 h. 20.45
GARIGLIO
LO CICERO – MORO
IV: PERENZONI
VAR: CHIFFI
AVAR: RANGHETTI
FIORENTINA – COSENZA 13/08 h. 21.00
CAMPLONE
BOTTEGONI – BERTI
IV: SCATENA
VAR: VALERI
AVAR: VOLPI
BENEVENTO – SPAL 14/08 h. 17.45
COSSO
ROCCA – PAGNOTTA
IV: LONGO
VAR: NASCA
AVAR: MARINI
CITTADELLA – MONZA 14/08 h. 18.00
DI MARTINO
VALERIANI – CIPRIANI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: ORSATO
AVAR: ROSSI L.
H. VERONA – CATANZARO 14/08 h. 20.45
PAIRETTO
CECCONI – SECHI
IV: CALDERA
VAR: SOZZA
AVAR: PAGANESSI
CAGLIARI – PISA 14/08 h. 21.00
MANGANIELLO
DEI GIUDICI – GROSSI
IV: DI GRACI
VAR: MARIANI
AVAR: MARGANI
EMPOLI – VICENZA 15/08 h. 17.45
SACCHI
ZINGARELLI – PAGLIARDINI
IV: PETRELLA
VAR: IRRATI
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – LECCE 15/08 h. 18.00
SERRA
MONDIN – VIVENZI
IV: MONALDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
VENEZIA – FROSINONE 15/08 h. 20.45 a Ferrara
PRONTERA
BACCINI – GALETTO
IV: GALIPO’
VAR: FABBRI
AVAR: TOLFO
TORINO – CREMONESE 15/08 h. 21.00
AYROLDI
MASSARA – ROSSI M.
IV: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARINELLI
CROTONE – BRESCIA 16/08 h. 17.45
MASSIMI
CAPALDO – VIGILE
IV: ACANFORA
VAR: MARINI
AVAR: NASCA
BOLOGNA – TERNANA 16/08 h. 18.00
ZUFFERLI
PRENNA – CIPRESSA
IV: RICCI
VAR: DIONISI
AVAR: DI PAOLO
SALERNITANA – REGGINA 16/08 h. 20.45
FOURNEAU
CARBONE – LANOTTE
IV: RUTELLA
VAR: DI BELLO
AVAR: MARCHETTI
SAMPDORIA – ALESSANDRIA 16/08 h. 21.00
COLOMBO
DI IORIO – AFFATATO
IV: GIORDANO
VAR: MARINELLI
AVAR: MAZZOLENI