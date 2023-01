Coppa Italia, Milan eliminato clamorosamente dal Torino: sfuma il primo dei quattro obiettivi stagionali

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In una serata strana, per atmosfera e undici iniziale dei rossoneri, il Torino elimina il Milan dalla Coppa Italia grazie ad un gol in contropiede nel secondo tempo supplementare. La rete decisiva è quella di Adopo, gli errori dei rossoneri sull'episodio sono tanti, così come dovranno essere tanti i rammarichi per l'atteggiamento dimostrato e tante scelte infelici, tecniche e tattiche. Rossoneri tra l'altro anche sfortunati con il legno colpito da Charles De Ketelaere nel primo tempo, ma è difficile comunque da digerire un risultato del genere dopo essere andati sopra di un uomo al minuto 70 per l'espulsione di Djidji.

Con questo risultato amaro sfuma quindi il primo dei quattro obiettivi stagionali indicati da Pioli e Maldini. Ne rimangono altri tre: testa bassa e pedalare.