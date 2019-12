Coppa Italia, Milan-SPAL: biglietti in vendita a partire da 5 euro

Il Milan ha reso noto l'inizio della vendita dei biglietti per la sfida con la SPAL, ottavo di Coppa Italia che si disputerà il 15 gennaio. Il costo dei tagliandi partirà dal costo di cinque euro.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Il 15 gennaio inizierà il nostro cammino in <a href="https://twitter.com/hashtag/TIMCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TIMCup</a>! <br><br>I biglietti per <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanSPAL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanSPAL</a> sono in vendita a partire da 5€, acquistali ora! <a href="https://t.co/8UuJel96ek">https://t.co/8UuJel96ek</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/S3zhlVrLNp">pic.twitter.com/S3zhlVrLNp</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1207352437251678217?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>