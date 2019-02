Coppa Italia: Pioli, pronti per Atalanta

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - ''Non è un mistero che avrei voluto un trattamento più equo considerando che l'Atalanta si presenterà a questa sfida con 36 ore di riposo in più. Ma le motivazioni aiuteranno la mia squadra a trovare tutte le energie: la formazione di Gasperini è una bella realtà ma noi siamo la Fiorentina e dobbiamo puntare in alto''. Così Stefano Pioli alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia domani alle 21 al Franchi contro l'Atalanta già battuta in campionato per 2-0. Una partita che fu scandita anche dagli attacchi di Gasperini contro Chiesa accusato di essere un simulatore seriale. ''Allora sbagliai a non difendere fino in fondo Federico spiegando che nell'azione contestata del rigore lui inciampò e non cadde volontariamente. Ma Gasperini sbagliò a parlare in quel modo di un nostro giocatore invece di intervenire sui suoi. Detto questo - ha aggiunto con toni decisi il tecnico viola - avrei dovuto domenica dopo la gara con l'Inter mostrare le caviglie e gli stinchi di Chiesa...''.