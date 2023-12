Coppa Italia Primavera, 4-0 all'Empoli: Milan qualificato ai quarti

Netto successo del Milan Primavera contro l'Empoli nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la squadra di Ignazio Abate ha vinto in trasferta 4-0 grazie alle reti di Liberali e Stalmach nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivati i gol di Magni e Paloschi. Ora i rossoneri attendono di conoscere la loro avversaria ai quarti che sarà una tra Fiorentina e Genoa (sono in campo in questo momento).

Dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, la Primavera rossonera torna così subito alla vittoria e prosegue il suo cammino in Coppa Italia. I quarti della competizione sono in programma mercoledì 10 gennaio 2024.