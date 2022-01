Coppa Italia, Qualificazione Champions e Scudetto: tutte le quote antepost del Milan in Serie A

Da ormai due stagioni con Pioli al timone il Milan è tornato protagonista assoluto della Serie A. Basta guardare i numeri per accorgersi come nella prima metà di campionato - a chiusura del girone di andata in entrambi gli anni - i rossoneri hanno fatto un percorso identico, realizzando lo scorso anno 43 punti che permisero di conquistare il titolo di campioni d’inverno; 42 invece in quella in corso.

Viste le grandi prospettive di stagione, scopriamo tutte le quote antepost sul Milan.

Milan ai Quarti e Vittoria della Coppa Italia: le quote.

La sfida di oggi vedrà il Milan impegnata negli Ottavi di Coppa Italia contro il Genoa di Shevchenko, avversario-amico affrontato già in Serie A poche giornate fa e superato con un netto 3-0. Il Milan in questa competizione manca della vittoria finale ormai da molto tempo, l’ultimo successo, il 5°, è datato 2002/2003 quando riuscì nel doppio incontro a superare la Roma.

Stando alle quote dei bookmaker comparate da Oddscheker, il passaggio del turno dei rossoneri è dato quasi per scontato, con Sisal e Bet365 che quotano l’evento appena 1.28, mentre Williamhill resta più basso ad 1.22.

Per quanto riguarda invece la vittoria finale della competizione, le quote si fanno più interessanti, con Goldbet ed Eurobet che quotano questa eventualità ben 6 volte la posta in gioco.

Qualificazione Champions: le quote.

Quest’anno il Milan dopo 7 anni è tornato a calcare i campi della Champions in alcuni degli stadi più importanti d’Europa, affrontando avversari di livello. I tifosi del rossoneri hanno finalmente potuto rivivere quelle emozioni che mancavano da tempo e che il Milan vuole assolutamente regalare ai propri tifosi ponendosi come obiettivo primario proprio quello di centrare ancora una volta questo traguardo. Ad oggi, visti i risultati, sono alte le possibilità di rivedere il Milan in Champions anche nella prossima stagione.

Mai dire mai però, perché se il trend attuale fa ben sperare, non ci si può permettere di abbassare troppo la guardia, visto che il quinto posto - oggi occupato dalla Juventus - è distante si 10 punti, ma con ancora 17 incontri da giocare è ancora tutto possibile. Osservando però la comparazione di Oddschecker dei vari operatori di scommesse, risulta davvero molto probabile che il Milan termini tra le prime quattro: Sisal quota il verificarsi di questo evento appena ad 1.20, seguito con la stessa quotazione da Planetwin. Per gli scettici, Sisal da anche la possibilità di giocare l’evento opposto che vedrebbe il Milan non oltre la quinta posizione, situazione che varrebbe 4 volte la posta.

Le quote del Milan campione d’Italia.

L’ultimo tricolore cucito sul petto rossonero è datato stagione 2010/2011 ed in quel Milan c’era Allegri in panchina e Zlatan in attacco. A distanza di 10 anni uno è ancora li e sogna di ripetere l’impresa. Alte le speranze di tornare a festeggiare lo scudetto già dalla scorsa stagione, e anche se non sarà facile battere la concorrenza di Inter e Napoli soprattutto, il Milan ha tutta la voglia di provarci. Come riportato da Oddscheker, dalle quote scudetto dei bookmaker pare essere molta la differenza tra l’inter - vera rivale del Milan delle ultime due stagioni e che conserva ancora il favore del pronostico – ed il Milan. Rossoneri che condividono le chance di vittoria con il Napoli che quest’anno è vicinissimo: in particolare Sisal quota 7.50 le possibilità di entrambe di vincere lo scudetto, così come Goldbet che con la stessa quota vede i rossoneri vincitori del torneo edizione 2021/2022. Un po’ più cauto invece Bwin che scende tenendosi sui 6.75.

Rispetto alla passata stagione si osservano quote decisamente più alte per il Milan, visto anche il modo in cui ha chiuso il girone d’andata: lo scorso anno i rossoneri chiusero dopo 19 giornate al primo posto con in tasca il titolo di campioni d’inverno e con un + 2 sull’Inter + 4 sulla Juventus e un ben + 9 sul Napoli. Non è lo stesso quest’anno, dove al -4 dall’Inter si aggiunge anche un trend di rendimento a calare che, Champions compresa, li ha visti uscire vittoriosi negli ultimi 4 impegni appena 1 volta, perdendo poi 2 incontri e pareggiandone 1.

Luca Paglia