Coppa Italia: quattro squalificati per una giornata

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Sono quattro i calciatori squalificati dal giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tra i calciatori espulsi, fermati per una giornata Suat Serdar del Verona (al quale è stata comminata anche una ammonizione) e Domenico Frare del Cittadella. Tra i calciatori non espulsi, un turno di stop per Morten Frendrup del Genoa e Vasileos Zagaritis del Parma.

Inflitta poi una ammenda di 10mila euro all'Udinese "per avere ritardato di circa dieci minuti l'inizio della gara poichè i propri calciatori si presentavano all'ingresso in campo con un equipaggiamento non autorizzato", di quattromila euro alla Salernitana "per avere suoi sostenitori, al 22' e al 25' del primo tempo, costretto l'arbitro ad interrompere la gara a causa dell'utilizzo di un fischietto simile a quello del direttore di gara"; ed ammenda di 1500 euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, al 28' del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco una bottiglietta di plastica". (ANSA).