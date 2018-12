Si è conclusa la sfida tra Sampdoria e Spal, valida per il quarto turno di Coppa Italia. E' stata la formazione genovese ad avere la meglio, imponendosi sulla Spal per 2-1 grazie alle reti di Defrel e Kownacki. E' stato di Floccari, invece, il gol ferrarese. La squadra blucerchiata sarà la prossima avversaria del Milan in Tim Cup,