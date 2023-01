Coppa Italia, sono due i giocatori del Milan che hanno segnato una doppietta a San Siro con il Torino

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà il Torino il prossimo avversario in Coppa Italia per il Milan, che alle ore 21.00 ospiterà i granata nell'incontro valido per gli ottavi di finale. Nella storia rossonera sono soltanto due i calciatori ad aver segnato almeno due reti al Torino in Coppa Italia. Gli unici a riuscirci sono stati Gianni Rivera nel 1967 e Hakan Calhanoglu nel 2020.