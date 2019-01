Coppa Italia,Di Francesco carica la Roma

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Ci teniamo tanto alla Coppa Italia, c'è voglia di andare avanti. Cercheremo di arrivare in semifinale, sapendo che giochiamo fuori casa davanti a tanti tifosi viola". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta con la Fiorentina valida per i quarti di Coppa Italia. I giallorossi sono reduci dal 3-3 con l'Atalanta: "a Bergamo abbiamo fatto un gran primo tempo, poi nella ripresa siamo stati deficitari sotto tutti i punti di vista e non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo crescere, specialmente in una partita secca come quella di domani in cui abbiamo pochissimi margini di errore". Di Francesco si è anche soffermato sull'arrivo di Muriel a Firenze: "a livello tattico hanno cambiato poco, giocano allo stesso modo, però lui è un giocatore che accende un pò l'entusiasmo con le sue giocate. L'ho avuto a Lecce giovanissimo, ha grandissime potenzialità e se è in giornata è veramente straordinario. Mi auguro che non sia così domani".