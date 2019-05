Coppa Italia:Lega di A lancia app finale

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - L'esperienza della Finale di Coppa Italia inizia da oggi grazie a 'Tim cup finale 2019 fan+", l'App ufficiale lanciata dalla Lega di Serie A grazie alla partnership con Infront e pensata per entrare nei cuori dei tifosi. Con quiz, sondaggi, video e contenuti esclusivi in avvicinamento alla finale in programma allo stadio Olimpico il 15 maggio, tutti gli appassionati potranno vivere in anteprima la sfida fra Atalanta e Lazio. L'App stadio permette di visualizzare sul proprio smartphone video, news, statistiche, ma anche di mettersi alla prova con quiz e sondaggi sulla storia e i campioni della Tim cup. Inoltre, i tifosi presenti allo stadio avranno la possibilità di scaricare gli autografi digitali dei protagonisti della finale e seguire lo streaming live della partita, scegliendo l'inquadratura preferita dalle telecamere posizionate allo stadio Olimpico.