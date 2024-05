Coprì logo anti-omofobia, confermate le 4 giornate a Camara. Il Monaco: "E' giusto"

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' stata confermata la squalifica di 4 giornate inflitta al centrocampista del Monaco Mohamed Camara per aver coperto, sulla propria divisa di gioco, il logo contro l'omofobia, e per essersi rifiutato di svolgere azioni di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione. Era accaduto in occasione della giornata anti-omofobia a cui avevano aderito anche le squadre della Ligue 1. La commissione disciplinare ha confermato la sanzione a Camara inflitta la settimana scorsa, ed è arrivato anche il commento del dg del Monaco, Thiago Scuro, che dai microfoni di Rmc ha detto che ""rispetteremo la decisione della commissione. Fin dall'inizio la posizione del club è stata molto chiara. Sosteniamo la causa, l'azione della lega.

Siamo veramente dispiaciuti e ci scusiamo nuovamente per il comportamento di uno dei nostri giocatori. Per questo rispettiamo pienamente la decisione. Le nostre sanzioni interne sono già state date". A difesa di Camara si è invece schierata la federcalcio del Mali, paese di origine del calciatore, con una nota in cui sottolinea che "la federazionea sostiene Mohamed Camara nell'esercizio della sua libertà di espressione e nella scelta di non esprimersi". (ANSA).