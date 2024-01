Corazzi commenta così il Milan: "È un progetto in divenire"

Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', in onda ogni martedì sul canale Youtube 'Cronache Live', il commentatore di DAZN Emanuele Corazzi ha parlato di Milan commentando il progetto iniziato solo quattro mesi fa, evidenziando alcuni difetti, e dicendo la sua anche su un giocatore come Reijnders. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan è un progetto in divenire, nel senso che non ha tutte le caratteristiche che vogliono avere, anche perché Pioli è di transizione e non sarà più l'allenatore loro l'anno prossimo. Un giocatore come Reijnders dipende dal contento: se il contesto funziona bene l'olandese è un giocatore da 8, diversamente è un giocatore normalissimo, da 6, nonostante mi piaccia tanto".