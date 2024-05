Corazzi: "Io credo che quest'anno lo spogliatoio Milan era staccato da Pioli perché..."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Taconazo', il direttore di Cronache Emanuele Corazzi ha parlato di Milan a fronte del delicato finale di stagione che la formazione di Stefano Pioli sta vivendo. Queste le sue dichiarazioni.

"Noi più volte abbiamo detto che Pioli è un ottimo allenatore. Ribadiamo che Pioli è un buon, ottimo allenatore. Ma io credo che esistano delle cose, all'interno della gestione di un club, che è un'azienda, che poi incidono. Lo scorso anno, quando Maldini e Massara sono andati via dal Milan, avevano intenzione di cambiare l'allenatore, perché non lo sappiamo. Maldini era molto connesso con lo spogliatoio, e aveva in testa di portare un profilo che poteva essere Pirlo, un profilo che Maldini aveva in testa. Uno degli elementi di collisione che poi ha fatto sì che poi la società abbia deciso di smettere con Pioli. Io temo che uno spogliatoio avverta che un allenatore sta per andare via e poi rimane, e questo non aiuti la coesione all'interno di una stagione, per quanto poi l'allenatore possa essere bravo a gestire una situazione d'emergenza".