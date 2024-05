Corazzi: "Stefano Pioli merita un saluto degno dei suoi anni al Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale, il direttore Cronache di Spogliatoio Emanuele Corazzi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Stefano Pioli e sulla fine della sua avventura in rossonero che si chiuderà, sfortunatamente, fra le critiche.

"I tifosi lo hanno amato. Cantavano 'Pioli is on fire' e sarebbe bello lo facessero un'ultima volta. Stefano Pioli merita un saluto degno dei suoi anni al Milan. Essere grati è nobiltà d'animo. Ha vinto un campionato, ha portato la squadra alla semifinale di Champions. Nei 6 anni precedenti il Milan non era mai andato oltre il quinto post. Cos'ha trovato e cos'ha lasciato? Una squadra a cui manca l'ultimo tassello per vincere. Nel calcio si dimentica velocemente. Ma quest'anno è arrivato secondo e nel calcio vince sempre solo una squadra. Se il Milan dovesse fare gol alla Salernitana raggiungerebbe i 100 gol stagionali: l'ultima volta risale a 12 anni fa. Certo: i 10 derby persi, 6 di fila, hanno avuto senza dubbio un peso sul milanismo. Ma anche lo scarso appoggio ricevuto quest'anno. Convincere con odio e minacce non dev'essere stato facile. Poi il calcio è questo: bisogna convincere con la pressione. Ma lui lo ha fatot sempre con equilibrio".