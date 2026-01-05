Corbo: "Conte si dice preoccupato, ma ha risorse sufficienti per iscriversi con Inter e Milan per lo Scudetto"

Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo, giornalista, scrive quanto segue su Antonio Conte e sulla lotta Scudetto: "La Lazio finisce in 9, come a Parma. Dopo Taijani Noslin l’olandese di colore con codino spiritoso, Marusic se ne va anzitempo con Mazzocchi, puniti entrambi per una spiacevole zuffa. Nervosismo evidente per la Lazio, costretta ad una esasperante subalternità. Conte, protagonista del nuovo corso, si dice preoccupato. Per Neres dolorante e gli scarsi ricambi. Fa parte del personaggio. Un rapido riscontro scaccia i timori. Anguissa, Beukema e Gilmour presto rientrano, più avanti Lukaku e De Bruyne. E ieri in panchina c’era un centinaio di milioni tra Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Marianucci. Risorse sufficienti per iscriversi con Inter e Milan tra i candidati al prossimo scudetto".

LE PAROLE DI CONTE

"Non tocchiamo l'argomento mercato, l'anno scorso ho detto 'non facciamo danni' ed è stato dato via Kvaratshkelia quindi porta pure sfiga". Così Antonio Conte, con una battuta, ai microfoni di Dazn riportate dall'ANSA nel post-partita di Lazio-Napoli. "C'è chi si deve occupare di questo che sa qual è il mio pensiero - ha proseguito l'allenatore -. È sotto gli occhi di tutti con chi lo stiamo facendo, chi potrà recuperare e chi farà fatica a recuperare. Io poi devo fare l'allenatore e devo ottimizzare le risorse che mi vengono date. La richiesta nei miei confronti è sempre altissima, cercherò insieme ai ragazzi di fare sempre del nostro meglio".