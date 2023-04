Cori antisemiti nel derby: la curva della Lazio chiusa un turno con condizionale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 APR - La Curva Nord della Lazio chiusa un turno, ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve: è questa la decisione del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per i cori antisemiti rivolti dal settore del tifo laziale ai romanisti nel derby del 19 marzo scorso. Ottomila euro di multa sono invece stati inflitti alla Roma "per avere la totalità dei suoi sostenitori" in Curva Sud "intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". La sanzione e' stata attenuata per lo stop ai cori dopo "l'intervento fattivo" di Mourinho (ANSA).