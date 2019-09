Cori contro Pjanic, chiusa curva Brescia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Un turno di squalifica alla curva del Brescia per gli insulti razzisti durante la sfida di martedì sera contro la Juventus nei confronti del bosniaco Miralem Pjanic: la pena è però sospesa (in caso di nuovo episodio scatterebbe automatico lo stop per due gare) perché si tratta della prima volta per i sostenitori della squadra lombarda. E' questa - apprende l'ANSA - la decisione del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che sarà ufficializzata a breve.