Cori contro Ronaldo a Old Trafford: "A noi importa solo del Manchester United"

Un momento che i tifosi del Manchester United aspettavano dal 22 novembre, dal giorno in cui il club ha scaricato Cristiano Ronaldo. Così, durante la sfida di Carabao Cup contro il Burnley, dagli spalti di Old Trafford si sono levati cori contro il portoghese, che ha deciso di andare via comunicando le proprie intenzioni in un'intervista trasmessa a metà novembre: "Non mi importa di Ronny, a Ronny non importa di me, tutto quello che mi interessa è il MUFC (Manchester United)." rimbombava sulle tribune dell'Old Trafford durante la partita di Carabao Cup in cui i locali hanno vinto 2-0 contro Burnley.