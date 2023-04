Cori omofobici, arrestati tre tifosi del Wolverhampton

Fonte: ANSA

La polizia delle West Midlands ha individuato tre persone e le ha messe in stato di fermo, "per disturbo dell'ordine pubblico, provocato allarme e per aver usato parole o comportamenti incitanti all'odio verso i diversi orientamenti sessuali". Sia Chelsea che Wolverhampton hanno condannato, via social, il comportamento di questi tifosi e il club londinese ha anche ribadito che, seguitando a lavorare assieme al gruppo 'Chelsea Pride', continuerà "a lottare contro ogni forma di discriminazione". (ANSA).