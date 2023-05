Cori razzisti a Vlahovic, Allegri: "Non ci devono essere, non vanno bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sei uno zingaro". Così il settore nord del Gewiss Stadium ha inveito contro Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Cori che non sono piaciuti anche al tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, che ha commentato così l'accaduto ai microfoni di Sky Sport: "A queste cose ci pensa chi di dovere. Io dico solamente che Dusan è entrato bene e questi cori razzisti non vanno bene, non ci devono essere. Noi dobbiamo mantenere la calma per cercare di ignorarli: non è facile, ma bisogna farlo".