Corona contro Spalletti: "Si deve vergognare. Con tutti i soldi che hai guadagnato non fare il saggio, non difendere chi ha colpe"

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona alla trasmissione "Avanti Popolo" Contro il Ct della Nazionale: "Lo conosco molto bene perché ha allenato a Milano, e ha avuto tanto rispetto di me. Se i giocatori hanno scommesso tantissimi soldi nel calcio scommesse è un problema. Non lo possono fare, l'onore sportivo della maglia di ragazzi fortunati deve essere rispettato. Lui ha accusato me, ma io sono l'uomo più conosciuto d'Italia, non ho bisogno di farmi pubblicità. Mi accusa di sciacallaggio ma dovrebbe accusare la Procura che è andata a Coverciano a fare il suo lavoro.

Spalletti deve chiedere scusa a me e agli italiani. Si deve vergognare. Lui ora rappresenta l'Italia, è il padre della Nazionale italiana. Io conosco Mancini e quello che ha fatto è vergognoso. Adesso abbiamo un altro allenatore che fa giocare giocatori che non meritano la maglia azzurra. Io avrei preso tutti esordienti e li avrei mandati in campo al posto loro".