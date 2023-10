Corona: "I bravi ragazzi come Tonali e Fagioli sono malati e hanno dei problemi con la ludopatia, gli altri no"

vedi letture

Fabrizio Corona interviene così ad "Avanti Popolo" Sul tema calcio scommesse: "I giovani giocatori possono anche essere vittime, ma è tutto un sistema sbagliato, e io non sono qui per fare il moralista. Fagioli? E' malato ludopatico, ma anche Tonali ha avuto giri sbagliati e molto problematici, molti altri invece non sono delle vittime, pensano solo a fare casini".