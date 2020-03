Corona Virus, l'International Champions Cup non si terrà in Asia

L'allarme Corona Virus, diffusosi in questi giorni, sta portando a tante decisioni e tanti annullamenti. La BBC riporta che l'International Champions Cup prevista in Asia per l'estate del 2020 sarà cancellata. Lo ha detto uno dei promoter della ICC, Relevant Sports, alla BBC. "La sicurezza e la salute dei tifosi, dei club, dei giocatori, è la priorità. L'Asia resta un componente chiave per la nostra crescita e organizzeremo presto nuovi eventi, ne siamo certi". Restano pianificate le gare negli Stati Uniti.