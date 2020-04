Coronavirus: 1 mln euro da nazionale portoghese a dilettanti

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Cristiano Ronaldo e gli altri componenti della nazionale portoghese, compreso il ct Fernando Santos, hanno donato un milione di euro al calcio dilettantistico del loro paese, messo alle corde dall'emergenza economica e sanitaria provocata del coronavirus. Lo scrive il giornale 'A Bola', che ha avuto la notizia da fonti della federcalcio lusitana, che successivamente ha confermato la cosa. Per mettere insieme questi soldi, i nazionali del Portogallo hanno rinunciato alla metà del premio per la qualificazione a Euro 2020 e al 'gettone' di presenza per la partecipazione. In tutto la federcalcio portoghese riceverà dall'Uefa 13 milioni di euro, di cui 2 sarebbero andati a calciatori e staff tecnico. Ma costoro hanno deciso di donare la metà di questa cifra al settore dilettanti "per far mangiare migliaia di famiglie", è il tweet del'account della Seleçao rossoverde. Vengono anche postate le foto di vari giocatori, compreso CR7, che indossano una mascherina con i colori della bandiera del loro paese. (ANSA).