Coronavirus, ancora problemi in Premier: rinviate 2 partite del boxing day

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Non si giocheranno il 26 dicembre, giorno del boxing day in Inghilterra, Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford, entrambe rinviate a causa del coronavirus. Lo ha annunciato la Premier League, precisando che i casi di contagio all'interno della rose di alcune di queste squadre non permetteranno di avere un numero sufficiente di giocatori per poter scendere in campo. (ANSA).