Coronavirus: Brasile vara test su calciatori di 180 squadre

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 21 APR - La federcalcio brasiliana (Cbf) studia come far riprendere l'attività agonistica, e intanto vara un imponente piano di "ausilio alle autorità sanitarie" disponendo che tutti i calciatori di 180 squadre, e le persone che vivono con ognuno di loro, siano sottoposti a test per il coronavirus. I dati saranno poi inviati dalla Cbf al ministero della Salute. La decisione riguarda tutti i club maschili dalla Serie A alla Serie C, 20 squadre per ognuno di questi campionati, e quelli della Serie D, torneo in più gironi che raggruppa 68 club. A questi vanno aggiunto i 16 della Serie A/1 femminile, e i 36 della A/2. In tutto, sono appunto, 180 team sui quali ora partiranno i controlli con i tamponi. Saranno coinvolti anche i componenti degli staff tecnici. Successivamente i medici di ciascun club dovranno riempire un formulario con tutte le informazioni sui pazienti, e farlo pervenire, alla Cbf. (ANSA).