Coronavirus, Conte: "Dal 4 maggio possibili spostamenti nelle regioni anche per visitare i familiari"

Dal 4 maggio uscire da casa sarà possibile, ma servirà comunque una motivazione specifica. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte: "Le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio. Per le due settimane successive, fino al 18 maggio, avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure relativi agli spostamenti: all'interno delle regioni saranno possibili per comprovate esigenze lavorative, necessità o salute. All'interno delle regioni gli spostamenti sono questi: aggiungiamo soltanto la possibilità di spostamenti mirati per far visita ai congiunti. Non stiamo dicendo che sono consentiti ritrovi familiari, sarà necessario rispettare distanze di sicurezza. All'interno delle regioni sono consentiti gli spostamenti così come sono adesso: è fatto divieto di spostarsi tra regioni, se non per esigenze lavorative, per assoluta urgenza o motivi di salute. Consentiamo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per coloro che presentano una sintomatologia da difficoltà respiratoria e febbre prevediamo una misura più restrittiva: devono rimanere presso il proprio domicilio".