Coronavirus, Di Maio: "Momento cruciale per l'UE, no ad accordi al ribasso"

Intervistato da La7, Luigi Di Maio ha parlato così degli orizzonti europei per combattere la crisi post-Coronavirus: "Sono giorni cruciali per l'UE, ci aspettiamo il miglior accordo possibile per poter spendere tutti i soldi necessari ad aiutare gli italiani. Non esiste che ci possa essere un limite in un momento come questo, non possono esserci accordi al ribasso", le dichiarazioni del Ministro degli Esteri.