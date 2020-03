Coronavirus: dolore Prandelli, decisa chiusura tardi

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - ''In questo momento devi accettare la realtà, purtroppo forse abbiamo posticipato di una settimana la chiusura di tutto. Io ho perso degli amici, una tragedia specie per i familiari che non hanno potuto nemmeno stare vicino ai loro cari. Tutti dobbiamo fermarci e fare un passo indietro, dobbiamo acquistare una dimensione umana''. Lo ha detto l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli intervenendo all'emittente toscana Lady Radio. ''Bisogna restare in casa, solo così possiamo dare un aiuto - ha proseguito Prandelli - A Orzinuovi, nel mio paese che è piccolo, è bastata una partita di bocce con persone di un luogo del lodigiano per scatenare un focolaio". (ANSA).