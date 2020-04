Coronavirus, dopo Pasqua il rientro dei calciatori in Italia: più di 500 giocatori attesi

Nonostante il DPCM da poco varato vieti gli allenamenti fino al 3 maggio, la FIGC vuole giocare d'anticipo e, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, dopo Pasqua ci sarà il segnale di adunata per i calciatori volati all'estero: più di 500 dovranno rispondere all'appello e tornare in Italia per i test, in previsione di una possibile ripresa delle attività. Mercoledì la commissione medico-scientifica rilascerà i protocolli che le squadre dovranno seguire per riprendere le attività, che poi saranno trasmessi al Governo che dovranno validarli. La speranza è quella di ottenere una deroga per poterli realizzare già prima della fine del lockdown.