Coronavirus: Ghirelli, trattativa con Aic per superare crisi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Come negli ospedali ci sono gli sciacalli che lucrano sulle mascherine, nel calcio ci sono sciacalli che telefonano a club dicendo che loro hanno trovato la strada per non pagare i calciatori per causa di forza maggiore poiché non si allenano e non giocano. I club hanno quasi tutti rispettato il pagamento degli emolumenti, noi come Lega Pro abbiamo compiuto uno sforzo economico straordinario per anticipare risorse ai club. Oggi abbiamo iniziato una trattativa con AIC sul come affrontare la crisi e vedere di fare sacrifici entrambi": così, in una nota, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. "Questa è la strada. La credibilità così conquistata consentirà a noi del calcio sociale, a noi del calcio che fa bene al Paese di chiedere interventi da parte del governo nel prossimo decreto - aggiunge - Credibilità che aumenterà perché noi presenteremo presto, in accordo con FIGC, un vero piano di governo della crisi in cui ci saranno anche azioni endogene per tagliare costi". (ANSA).