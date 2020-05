Coronavirus, il Viminale pubblica la nuova autocertificazione per la fase 2

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale la nuova autocertificazione da scaricare per la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Nel nuovo modello, che entrerà in vigore da domani, sono presenti nuove voci in base alle disposizioni che entreranno in vigore dal 4 maggio appunto. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali e come in precedenta l'autodichiarazione sarà in possesso degli operatori di polizia e potrà essere compilata al momento del controllo.