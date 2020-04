Due traguardi piuttosto tristi per quanto riguarda la diffusione del Covid-19 in Europa, sono quelli che rende noto il Centro Europeo per il controllo e la diffusione della malattia, che fa sapere come nel Vecchio Continente sia stato scavallato il milione di casi positivi al coronavirus, e allo stesso tempo si siano anche superate le 100.000 vittime riconducibili al virus.