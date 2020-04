Coronavirus, in Lombardia mascherina obbligatoria: nuova ordinanza di Fontana

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha firmato una nuova ordinanza riguardante l'emergenza Coronavirus. Da oggi infatti, in tutta la regione sarà obbligatorio uscire con una protezione sul volto. Mascherina o comunque una protezione su naso e bocca.

"Quando uscirete di casa dovrete coprirvi la bocca e il naso con qualsiasi strumento utile a evitare che voi diffondiate il virus se per caso siete portatori", ha detto Fontana in un video. In Lombardia si dovrà andare in giro, a partire da domenica 5 aprile, indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca «per proteggere sé stessi e gli altri». È quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. L'obbligo resterà in vigore almeno fino al prossimo 13 aprile.