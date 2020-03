Coronavirus: Mancini, spero normalità in poche settimane

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Mi dispiace molto per questa situazione e spero tutto si risolva al più presto, che venga trovato il vaccino e che il virus possa sparire entro un paio di settimane. Io mi adeguo a ciò che decidono dato che ci sono persone più competenti di me. Spero si torni presto alla normalità" Così il ct della nazionale, Roberto Mancini, in un'intervista a Sky Sport, in merito all'emergenza coronavirus e ai riflessi sul mondo del calcio. "Quanto a me sono preoccupato per i miei genitori, che sono più anziani ma stanno bene, ma vivo normalmente", ha aggiunto. (ANSA).