Coronavirus, Miller (NFL): "Era come se i miei polmoni si restringessero"

Una delle stelle della NFL, il difensore dei Denver Broncos Von Miller, ha raccontato la sua battaglia contro il Coronavirus sulle colonne del Washington Post spiegando di aver passato attimi di terrore e pensato anche alla morte: “La cosa più spaventosa era non riuscire a respirare, ho avuto contemporaneamente degli attacchi d'asma ma, anche quando li superavo, sentivo come se i polmoni si restringessero. Dormivo, e dormo tuttora, con la consapevolezza che il mio livello d'ossigeno poteva calare a tal punto da dover andare in ospedale. Poi non riuscivo a sentire gli odori e i sapori e nei primi cinque giorni di malattia non dico che ho creduto di morire, ma quasi. Ogni tanto in testa questo pensiero mi passava. - continua Miller lanciando un appello – C'è troppa gente che minimizza, che crede addirittura che non sia una minaccia reale e questa è la cosa più folle di questo momento. Voglio dire a tutti di seguire le regole e prendere sul serio le protezioni individuali e la distanza sociale. L'altro giorno ho dovuto sgridare due persone perché appena uscite da un negozio si sono tolte la mascherina. Correre? È stata dura tornare a farlo dopo 17 giorni con il virus, ma ora sento che i miei polmoni stanno rimettendosi in forma anche se ho ancora qualche difficoltà quando provo a correre come prima”.