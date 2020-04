Coronavirus, Nainggolan dal cuore d'oro: serve i pasti da volontario per la Caritas

Bellissimo gesto diRadja Nainggolan . Come si legge sul corrieredellosport.it infatti, il centrocampista del Cagliari, ieri mattina, è stato volontario speciale alla Fiera di Cagliari per distribuire pasti ai tanti cagliaritani travolti dalle conseguenze economiche dell'emergenza Coronavirus. Il campione ex Roma e Inter oggi ha dato una mano alla Caritas diocesana nella distribuzione dei pacchi viveri per i più bisognosi.