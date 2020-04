Coronavirus, Palazzo Chigi: "Nessun allentamento misure la prossima settimana"

Il governo italiano non allenterà le misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus prima del 3 maggio. È quanto riportato da Sky che cita fonti di Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte e alcuni ministri hanno svolto due riunioni nella giornata di oggi, una con il capo della task force per la Fase 2 Vittorio Colao e con membri del comitato tecnico scientifico, l'altra con delegazioni degli enti locali. La fonte definisce ‘prive di fondamento’ le notizie filtrate circa l’apertura di attività produttive o l'allenamento di misure restrittive per lunedì prossimo. Per la prossima settimana restano in vigore le misure già previste. “Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l'abbassamento della soglia di attenzione”, assicura Palazzo Chigi.