Coronavirus: Pippo Inzaghi, sono vicino a medici di Piacenza

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - "Sono vicino ai dottori e agli operatori sanitari della mia Piacenza che stanno combattendo una battaglia durissima per curare gli ammalati e fermare questo virus". In un video pubblicato sulla pagina Facebook dell'Ausl di Piacenza, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi manda un affettuoso abbraccio a medici, infermieri e personale sanitario della sua città, in prima linea per arginare la diffusione del Coronavirus. "Cerchiamo di ascoltare i consigli del ministero della Sanità, di stare in casa se proprio non siamo obbligati ad uscire - dice l'ex attacante di Juve, Milan e della nazionale italiana di calcio - e sono sicuro che i nostri dottori fermeranno questo virus, così Piacenza potrà tornare a sorridere". L'Ausl piacentina ringrazia il suo concittadino e scrive: "Il mister ha fatto una donazione al nostro ospedale, come ad altre strutture della Lombardia. Un grande campione si riconosce anche dal cuore". (ANSA).