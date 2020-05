Coronavirus, secondo l'AFP sono oltre 335.000 le vittime registrate in tutto il mondo

Sono oltre 335.000 le vittime nel mondo legate al Coronavirus, almeno secondo il bilancio aggiornato in tempo reale dall'AFP (Agence France-Presse). Le morti accertate finora sono per la precisione 335.538, mentre sono 5.158.750 i casi di contagio ufficialmente diagnosticati in 196 Paesi diversi dall'inizio della pandemia che ha messo sotto scacco l'intero pianeta.