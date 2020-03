Coronavirus: Serie D ferma in questo week end

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Dopo gli annunci nei giorni scorsi sullo stop ai gironi B, C, D e F, la 27/a giornata del campionato di Serie D prevista per questo week end è stata rinviata interamente a data da destinarsi. Lo fa sapere la lega dilettanti con un comunicato. "Il Dipartimento Interregionale ha disposto anche l'annullamento dei recuperi programmati dall'11 marzo all'1 aprile - è scritto ancora nella nota -, e un nuovo calendario sarà comunicato la prossima settimana. La sospensione riguarda anche il campionato Nazionale Juniores". Per quanto riguarda la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, "le gare in programma si svolgeranno a porte chiuse fino a tutto il 3 aprile 2020, ad eccezione degli incontri che vedono coinvolte squadre con sede nella cosiddetta "zona rossa", e che al momento non verranno organizzati". (ANSA).