Coronavirus:da Lega Pro campagna per respiratori artificiali

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Corriamo insieme verso un nuovo obiettivo: dare un sostegno nell'emergenza". Con questo slogan il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli ha lanciato un appello ai club di Serie C per "dar vita ad una campagna di raccolta fondi per respiratori artificiali in ogni città. È il nostro modo di portare un aiuto, di essere un piccolo supporto con il nostro calcio, ambasciatore di valori" in questi giorni di emergenza coronavirus. Ghirelli si rivolge al "grande cuore della C, che ci ha fatto costruire 510 iniziative sociali in meno di un anno". Il presidente della Lega Pro ha anche ringraziato tutti quei club che "tra iniziative e progetti legati alle donazioni agli ospedali, raccolta fondi per respiratori artificiali, partiti dai giocatori e dai vertici delle società di Lega Pro, fino ai video, stanno già nascendo in queste ore, con testimonial i giocatori che ribadiscono le regole da seguire come da disposizione del Governo". (ANSA).