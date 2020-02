Coronavirus,rivolta tifosi Inter, campionato è falsato

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - Gli hashtag #CampionatoFalsato e #FermiamoStaPagliacciata sono entrati in tendenza su Twitter. A spingerli sono soprattutto i tifosi dell'Inter, sul piede di guerra per la decisione di rinviare al 13 maggio la sfida scudetto contro la Juventus invece che disputarla domani a porte chiuse. I sostenitori nerazzurri, tra le altre cose, sottolineano con toni piuttosto accesi la congestione del calendario della squadra di Conte, chiamata già a recuperare la gara contro la Sampdoria a data da destinarsi. Se l'Inter, infatti, dovesse raggiungere sia la finale di Europa League che quella di Coppa Italia si troverebbe poi a giocare in media ogni tre giorni - ben otto partite dal 3 al 27 maggio -, oltre a non avere uno slot a disposizione per inserire la sfida contro la Sampdoria. (ANSA).