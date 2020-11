Corriere della Sera: "Il Milan non ha paura di sognare"

"Il Milan non ha paura di sognare". Lo scrive il Corriere della Sera in vista della gara contro l’Udinese. I rossoneri sognano fuga, sottolinea il noto quotidiano. Pioli preferisce non dirlo - si legge - ma la classifica parla chiaro: in questo momento, i ragazzini rossoneri hanno una marcia in più e devono quindi approfittarne per continuare a correre. Siamo a nove vittore su dieci in stagione. Se c’è un momento per piazzare un’accelerata, è questo.