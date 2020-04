Corriere dello Sport - Serie A, con lo stop al calcio anche l'Italia pagherebbe un conto salato

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, un eventuale stop del calcio costerebbe al paese tantissimi soldi. Non ripartire con il campionato di calcio non sarebbe un danno solo per i club e dunque per il movimento stesso, ma anche per l'economica italiana. Il mancato ritorno in campo costerebbe alla Serie A circa 313,1 milioni di euro e il Fisco ci rimetterebbe il 37% di contributi. Non solo. Anche per quanto riguarda l'occupazione, fermarsi adesso metterebbe a rischio oltre 46mila posti di lavoro.