Corriere di Bologna - Fodé Ballo-Touré è sempre più lontano dal Bologna

Fodé Ballo-Touré è sempre più lontano dal Bologna. I rossoblù sono stati sorpassati dal Fulham, che ha messo sul piatto quattro milioni un quadriennale da due milioni a stagione per il calciatore, che ora attende un rilancio del Bologna, che non sembra poter arrivare.

Anche per questo, come scrive il Corriere di Bologna, i rossoblù starebbero valutando altre opzioni, come Adel Bretones, 22enne terzino del Real Oviedo che è più di un'idea per la squadra di Thiago Motta.