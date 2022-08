Corriere di Milano - Milan e Inter hanno consegnato al Comune la "documentazione preliminare" per il progetto del nuovo stadio a San Siro

MilanNews.it

Milan e Inter hanno fatto un nuovo passo verso il nuovo stadio: come riferisce il Corriere di Milano, infatti, nella serata di giovedì i due club hanno inviato al Comune di Milano la "documentazione preliminare" (la cosiddetta "bozza avanzata") per il progetto del nuovo impianto a San Siro. Si tratta di un dossier di 130 pagine nel quale sono contenute le modifiche richieste nei mesi scorsi da Palazzo Marino. In particolare, questo documento è stato ripensato sulla base delle nuove volumetrie (non più 0,51, ma 0,35 come stabilito dal Pgt del Comune).